A Ficulle si avvia verso la riapertura del centro di fisioterapia, dopo un periodo di chiusura che durava da circa dieci anni. La ripresa delle attività è stata possibile grazie a un accordo siglato tra la Fondazione locale e l’azienda sanitaria dell’Umbria 2. L’intesa prevede la ripartenza dei servizi di fisioterapia nel centro, che dovrebbe tornare operativo a breve. La decisione ha coinvolto diverse parti e si inserisce in un percorso più ampio di rinnovamento dei servizi sanitari nel territorio.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza sanitaria a Ficulle dopo dieci anni di stallo?. Quali sono i dettagli dell'accordo tra Fondazione e Usl Umbria 2?. Perché si sta cercando di evitare un lungo contenzioso legale?. Cosa accadrà se le trattative per la nuova convenzione fallissero?.? In Breve Servizio sospeso dal 2013 nonostante la convenzione attiva dal 2001.. Accordo transattivo mira a una nuova convenzione della durata di sei anni.. Il direttore generale Roberto Noto coordina le trattative con la Fondazione.. In caso di stallo il servizio sarà garantito presso Fabro.. Nuove prospettive per la riapertura del centro di fisioterapia a Ficulle dopo che l’azienda Usl Umbria 2 aveva interrotto le prestazioni nel 2013, nonostante la convenzione attiva fin dal 2001 per la Casa della Divina Provvidenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ficulle, accordo per la riapertura del centro di fisioterapia

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