Fibra ottica Manneschi e Casi | Raggiunte altre 6mila abitazioni

Il piano di sviluppo della fibra ottica diretta alle abitazioni, noto come FTTH, prosegue nonostante la fine del mandato amministrativo. Recentemente, sono state collegate altre 6.000 abitazioni, portando il totale delle unità raggiunte dall'iniziativa. La collaborazione tra enti locali e aziende del settore ha permesso di ampliare la copertura, migliorando l'accesso alla rete in diverse zone della città. Il progetto prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi per estendere la connessione a un numero crescente di utenti.

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Continua, anche in questo periodo di fine mandato, il piano di sviluppo della fibra ottica direttamente a casa (FTTH). Un programma ambizioso portato avanti negli ultimi 5 anni, che ha visto l'ampliamento della rete ultraveloce su tutto il territorio comunale."A differenza di quanto sostenuto da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fibra ottica. Connesse altre 60 scuole Riparato il danno alla fibra otticaÈ stato individuato e riparato il danno che ha causato il ‘down’ nelle linee telefoniche ed internet della rete sul quale si appoggiano diversi... Fibra ottica: come si sta evolvendo la situazione a CuneoLa diffusione della fibra ottica rappresenta oggi uno degli snodi principali per lo sviluppo digitale dei territori, ma la situazione a Cuneo e provincia evidenzia luci e ombre. targatocn.it Fibra Ottica da 2 a 10 Gb/s: strategie di marketing o velocità effettiva?Cosa significa Fibra Ottica da 2 a 10 Gbit/s? La connessione in Fibra Ottica da 2 a 10 Gbit/s consente di navigare alla massima velocità disponibile. Si tratta tuttavia di una velocità potenziale e ... facile.it