Fiamme Oro Marcianise protagoniste ai Campionati Italiani Under 19

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiamme Oro di Marcianise hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati Italiani Under 19 che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi. La sezione giovanile del team ha partecipato alle fasi finali, portando a casa diversi successi. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani atleti provenienti da varie parti del paese. La squadra di Marcianise ha preso parte alle gare e si è distinta in più discipline, contribuendo a un risultato complessivo che ha attirato l’attenzione sulla loro partecipazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande successo per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise alle finali dei Campionati Italiani Under 19 svoltesi a Roseto degli Abruzzi. I giovani atleti marcianisani tornano a casa con due prestigiosi titoli italiani, confermando ancora una volta l’eccellenza del lavoro svolto dal. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Canottaggio, quattro titoli per le Fiamme Gialle ai Campionati ItalianiA Piediluco (Terni) cala il sipario sui Campionati Italiani 2026 di canottaggio: quattro vittorie per le Fiamme Gialle, due per la Marina Militare,...

Centro Taekwondo Arezzo: un oro e un argento ai Campionati Italiani CadettiArezzo, 1 aprile 2026 – Un oro e un argento per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani Cadetti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web