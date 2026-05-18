Fiamme Oro Marcianise protagoniste ai Campionati Italiani Under 19
Le Fiamme Oro di Marcianise hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati Italiani Under 19 che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi. La sezione giovanile del team ha partecipato alle fasi finali, portando a casa diversi successi. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani atleti provenienti da varie parti del paese. La squadra di Marcianise ha preso parte alle gare e si è distinta in più discipline, contribuendo a un risultato complessivo che ha attirato l’attenzione sulla loro partecipazione.
Grande successo per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise alle finali dei Campionati Italiani Under 19 svoltesi a Roseto degli Abruzzi. I giovani atleti marcianisani tornano a casa con due prestigiosi titoli italiani, confermando ancora una volta l’eccellenza del lavoro svolto dal. 🔗 Leggi su Today.it
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