Fiamme Oro Marcianise protagoniste ai Campionati Italiani Under 19

Le Fiamme Oro di Marcianise hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati Italiani Under 19 che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi. La sezione giovanile del team ha partecipato alle fasi finali, portando a casa diversi successi. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani atleti provenienti da varie parti del paese. La squadra di Marcianise ha preso parte alle gare e si è distinta in più discipline, contribuendo a un risultato complessivo che ha attirato l’attenzione sulla loro partecipazione.

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