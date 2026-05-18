Fiamme al casello dell' A22 a Carpi | a fuoco il rimorchio di un tir carico di legname

Nella mattinata del 18 maggio 2026, si è verificato un incendio nei pressi del casello dell'A22 a Carpi. Le fiamme hanno interessato il rimorchio di un tir carico di legname, che si trovava vicino all'ingresso dell'autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il principio d’incendio. Non si sono registrate persone ferite, ma l'episodio ha causato disagi alla circolazione nel tratto interessato.

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