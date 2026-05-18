Fiamme al casello dell' A22 a Carpi | a fuoco il rimorchio di un tir carico di legname
Nella mattinata del 18 maggio 2026, si è verificato un incendio nei pressi del casello dell'A22 a Carpi. Le fiamme hanno interessato il rimorchio di un tir carico di legname, che si trovava vicino all'ingresso dell'autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il principio d’incendio. Non si sono registrate persone ferite, ma l'episodio ha causato disagi alla circolazione nel tratto interessato.
Un principio d'incendio ha causato attimi di forte apprensione nella primissima mattinata di oggi, 18 maggio 2026, nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Carpi. Intorno alle 7.35, le fiamme sono improvvisamente divampate da un autoarticolato adibito al trasporto di legname che si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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