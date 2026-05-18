Si svolge a Roma, nel quartiere Garbatella, la nona edizione del Festival Treccani dedicato alla lingua italiana. L’evento si tiene in piazza Damiano Sauli, attirando appassionati e studiosi che partecipano a incontri e iniziative legate alla cultura linguistica. La manifestazione si svolge nel cuore di un quartiere storico della città, offrendo un’occasione per approfondire il valore del dialogo e della comunicazione attraverso il linguaggio. La giornata si inserisce nel calendario culturale della capitale dedicato alla promozione della cultura italiana.

Cosa: IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana.. Dove e Quando: Piazza Damiano Sauli, nello storico quartiere Garbatella a Roma. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.. Perché: Un’occasione per riflettere sull’importanza della parola “dialogo” in un mondo frammentato, esplorandone le innumerevoli sfaccettature attraverso la letteratura, l’arte, la scienza e la musica.. La vitalità culturale della Capitale torna a fiorire accogliendo la tappa romana della prestigiosa IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Ideato e promosso dalla Fondazione Treccani Cultura, questo appuntamento immancabile sceglie quest’anno una parola chiave di straordinaria urgenza e attualità: il dialogo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Festival Treccani: Il Valore del Dialogo a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Festival Treccani: il potere del dialogo per ricucire i rapportiLa Fondazione Treccani Cultura ha annunciato il tema centrale della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, focalizzandosi sulla...

Torna il festival Treccani della lingua italiana: “dialogo” è la parola dell’edizione 2026LECCE – La parola chiave è “dialogo” e sarà quella che attraverserà il ritorno a Lecce del festival Treccani della lingua italiana: appuntamento da...

La IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana promuove il valore del dialogoGli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Sabato 23 e Domenica 24 maggio, in Piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana della IX edizio ... ticinonotizie.it

Torna a Roma il Festival Treccani della lingua italiana: in programma, lezioni, fumetti e concerti gratuitiIl valore insostituibile del confronto verbale, la necessità di edificare ponti ed abbattere le barriere comunicative, si preparano a invadere la Garbatella, uno dei quartieri più affascinanti della C ... msn.com