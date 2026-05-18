Festival Treccani | Il Valore del Dialogo a Roma

Da ezrome.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolge a Roma, nel quartiere Garbatella, la nona edizione del Festival Treccani dedicato alla lingua italiana. L’evento si tiene in piazza Damiano Sauli, attirando appassionati e studiosi che partecipano a incontri e iniziative legate alla cultura linguistica. La manifestazione si svolge nel cuore di un quartiere storico della città, offrendo un’occasione per approfondire il valore del dialogo e della comunicazione attraverso il linguaggio. La giornata si inserisce nel calendario culturale della capitale dedicato alla promozione della cultura italiana.

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Cosa: IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana.. Dove e Quando: Piazza Damiano Sauli, nello storico quartiere Garbatella a Roma. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.. Perché: Un’occasione per riflettere sull’importanza della parola “dialogo” in un mondo frammentato, esplorandone le innumerevoli sfaccettature attraverso la letteratura, l’arte, la scienza e la musica.. La vitalità culturale della Capitale torna a fiorire accogliendo la tappa romana della prestigiosa IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Ideato e promosso dalla Fondazione Treccani Cultura, questo appuntamento immancabile sceglie quest’anno una parola chiave di straordinaria urgenza e attualità: il dialogo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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