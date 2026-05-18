Festival Scienza Medica Alle radici dell’uomo con il Dna dei Neanderthal

L’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica si concentra sull’approfondimento delle origini umane attraverso lo studio del DNA dei Neanderthal. Durante l’evento, sono stati presentati vari interventi e ricerche che analizzano i campioni genetici raccolti da antiche ossa fossili. Sono stati discussi anche i metodi di analisi genetica e le tecnologie utilizzate per ricostruire le caratteristiche dei nostri antenati preistorici. Numerosi esperti hanno partecipato a sessioni pubbliche e incontri dedicati a questo tema.

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Il viaggio nell’innovazione dell’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, promosso da Fondazione Carisbo e realizzato in collaborazione con l’ Università di Bologna, si è concluso ieri con una giornata interamente ospitata in un luogo simbolo della ricerca e della cura: il Centro Congressi dell’ Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli. L’appuntamento ha messo a confronto le radici più profonde della nostra specie con le tecnologie chirurgiche più avanzate. L’evento più atteso della mattinata è stato la Lettura Magistrale del Premio Nobel per la Medicina 2022, Svante Pääbo, nella quale (dopo l’introduzione del prof Luigi Bolondi) il biologo svedese, padre della paleogenetica, ha accompagnato il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival Scienza Medica. Alle radici dell’uomo con il Dna dei Neanderthal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dragon Bone Ancient Tomb | Top Action Adventure Movie | Free Full 4K Film Sullo stesso argomento Scienza, dall’analisi del Dna antico ricostruito il profilo genetico dei NeanderthalPer la prima volta è stato possibile ricostruire il profilo genetico di un piccolo gruppo di Neanderthal vissuti circa 100. Scienza Medica, il Festival: “L’uomo e la salute al centro della società”Bologna, 15 maggio 2026 – Ha preso il via oggi il Festival della Scienza Medica, promosso dalla Fondazione Carisbo, che continuerà oggi nell’Aula... Festival della Scienza Medica 2026 – XI edizione: La Nuova Sanità- Dalla Prevenzione alla Medicina di Precisione ift.tt/RcjlVNg #evento #takethedate x.com Festival Scienza Medica. Alle radici dell’uomo con il Dna dei NeanderthalLa lectio magistralis del Nobel 2022, Svante Pääbo, ha chiuso la kermesse. Ecco come i geni dei nostri antichi ’cugini’ sopravvivono ancora in noi. ilrestodelcarlino.it Scienza Medica, il festival. Il via con due Nobel: Ossigeno e nuovi farmaciInaugurazione con la presidente di Fondazione Carisbo, Patrizia Pasini . Presenti le autorità cittadine e, in collegamento video, il ministro Schillaci. ilrestodelcarlino.it