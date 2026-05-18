Festival Scienza Medica Alle radici dell’uomo con il Dna dei Neanderthal

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica si concentra sull’approfondimento delle origini umane attraverso lo studio del DNA dei Neanderthal. Durante l’evento, sono stati presentati vari interventi e ricerche che analizzano i campioni genetici raccolti da antiche ossa fossili. Sono stati discussi anche i metodi di analisi genetica e le tecnologie utilizzate per ricostruire le caratteristiche dei nostri antenati preistorici. Numerosi esperti hanno partecipato a sessioni pubbliche e incontri dedicati a questo tema.

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Il viaggio nell’innovazione dell’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, promosso da Fondazione Carisbo e realizzato in collaborazione con l’ Università di Bologna, si è concluso ieri con una giornata interamente ospitata in un luogo simbolo della ricerca e della cura: il Centro Congressi dell’ Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli. L’appuntamento ha messo a confronto le radici più profonde della nostra specie con le tecnologie chirurgiche più avanzate. L’evento più atteso della mattinata è stato la Lettura Magistrale del Premio Nobel per la Medicina 2022, Svante Pääbo, nella quale (dopo l’introduzione del prof Luigi Bolondi) il biologo svedese, padre della paleogenetica, ha accompagnato il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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