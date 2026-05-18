Alla 79esima edizione del Festival di Cannes, si osserva un ritorno al divismo più discreto e meno appariscente rispetto alle edizioni passate. La manifestazione si presenta con un’immagine più sobria, mentre le luci sono puntate sulla qualità delle pellicole in concorso e sull’atmosfera di riflessione che si respira tra gli addetti ai lavori. La kermesse, quest’anno, segna un passaggio verso una maggiore introspezione artistica, lasciando alle spalle l’hype che aveva caratterizzato le edizioni precedenti.

Life&People.it La settima arte ritrova il coraggio dell’introspezione sotto il cielo terso della Riviera dove la 79esima edizione del Festival inaugura una fase di profonda rigenerazione prima visiva e poi concettuale. Tra le novità del Festival di Cannes 2026, la più dirompente è senz’altro il ritorno a un’eleganza che ripudia in toto l’ossessione per lo scatto virale. Già nella scelta delle opere, di respiro intimo come La Vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet, la giuria è chiamata a sondare la complessità umana, traslando quest’ approccio psicologico sul tappeto rosso, trasformato in un palcoscenico per un divismo calibrato – e sfuggente. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Festival di Cannes: il ritorno del divismo silenzioso e la fine dell’hype

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