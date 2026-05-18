Durante la 79esima edizione del Festival di Cannes, si è notato un ritorno al divismo silenzioso, con protagonisti che preferiscono un approccio più riservato rispetto alle passate edizioni. La manifestazione ha segnato un cambiamento rispetto all’hype degli anni precedenti, puntando su una maggiore introspezione e su un ridimensionamento dell’attenzione mediatica. La presenza degli attori e delle attrici si è concentrata su momenti più discreti, lasciando spazio a una ripresa più sobria e meno spettacolare.

Life&People.it La settima arte ritrova il coraggio dell’introspezione sotto il cielo terso della Riviera dove la 79esima edizione del Festival inaugura una fase di profonda rigenerazione prima visiva e poi concettuale. Tra le novità del Festival di Cannes 2026, la più dirompente è senz’altro il ritorno a un’eleganza che ripudia in toto l’ossessione per lo scatto virale. Già nella scelta delle opere, di respiro intimo come La Vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet, la giuria è chiamata a sondare la complessità umana, traslando quest’ approccio psicologico sul tappeto rosso, trasformato in un palcoscenico per un divismo calibrato – e sfuggente. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Festival di Cannes: il ritorno del divismo silenzioso e la fine dell’hype

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