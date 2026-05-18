Al Festival di Cannes 2026, l’attrice Julianne Moore è stata vista lasciare l’evento indossando una semplice T-shirt e un cappellino. Tra le altre celebrità presenti, la modella Cindy Bruna ha posato per i fan con un look estivo giallo limone, mentre Toni Garrn è stata fotografata in abbigliamento comodo, adatto a un’occasione informale. Le star hanno optato per look casual, preferendo comfort e semplicità rispetto all’abbigliamento più elegante del festival.

L'attrice lascia Cannes con una combo di T-shirt e cappellino, Cindy Bruna si concede ai fan con una combo estiva giallo limone, Toni Garrn è approdata in città nella sua versione più comfy. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Julianne Moore tra le righe (e gli altri casual look delle star)

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. Julianne Moore sur la Croisette pour le prix Women in Motion

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