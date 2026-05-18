Festival di Cannes 2026 | Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet e i nostri voti

Al festival di Cannes 2026, il secondo red carpet ha visto poche star apparire, ma i look di bellezza hanno attirato l’attenzione. Tra le presenze, una celebrità è stata fotografata con un wet look ispirato alle sirene, mentre altre hanno sfoggiato acconciature particolari. Le star sono arrivate senza numerose presenze di rilievo, ma i dettagli dei loro trucchi e acconciature sono stati molto commentati sui social e tra gli addetti ai lavori. L’evento ha mostrato un’attenzione particolare ai look di bellezza più che alle presenze sul tappeto rosso.

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Pochi gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare. Qui di seguito le foto e i nostri voti +++dropcap In seconda serata al Festival di Cannes 2006, dedicata a due film d'autore, Teenage Sex And Death At Camp Miasma by Jane Schoenbrun e di La Vie D'Un Femme di Charline Bourgeois-Tacquet sul red carpet oltre alla giurata più guardata della Croisette, Demi Moore, appare anche l'attrice Gillian Anderson, tra le più attese presenze dell'evento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival de Cannes : Demi Moore au palais des Festivals Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026: Gillian Anderson con chioma riccia anni '80, Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti)Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare. Per la sesta giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro outfit preferiti x.com Adriana Lima in Nicholas Oakwell Couture e stilizzata da Dena Neustadter Giannini alla proiezione di Garance durante il 79° Festival del Cinema di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 17 maggio 2026 reddit John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue al Festival di Cannes 2026: Lavorare con lei è stata la gioia più grande della mia vitaL'attore ha presentato sulla Croisette Volo notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista dedicato al figlio Jett, morto nel 2009 a soli 16 anni, e alla moglie Kelly Preston, uccisa nel 2020 ... vanityfair.it Festival di Cannes 2026, Argento omaggia il cult italiano, Refn sconvolge e Seydoux sfida la realtà: i film in corsa per la Palma d’OroNel programma di oggi a Cannes, riflettori su Dario Argento, mentre Léa Seydoux sfida la realtà e Refn agita il concorso con il film horror Her Private Hell. libero.it