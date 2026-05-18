Al quarto red carpet del Festival di Cannes 2026, le celebrities hanno sfoggiato look ricchi di dettagli e stile. Tra le protagoniste della serata, una modella ha indossato un ciuffo butterfly, mentre molte attrici e modelli hanno scelto acconciature e trucco che hanno attirato l’attenzione. La première del thriller Karma ha riunito figure note del cinema internazionale, tutte presentate con outfit e beauty look che hanno fatto discutere tra i presenti. La serata si è conclusa con un’ampia varietà di stili e interpretazioni estetiche.

Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad alto tasso di glamour. E noi non possiamo che rallegrarci. Sfogliate la gallery +++dropcap Finalmente Cannes è Cannes e al festival accorrono le star internazionali. Abbiamo dovuto attendere la quarta giornata dell'evento cinematografico per vedere susseguirsi sul tappeto rosso tutti i nomi di cui seguiamo le gesta. Dalle veterane come Andie MacDowell con la sua immancabile chioma argentea a Isabelle Huppert dalla classe innata, alle attrici francesi più affermate come Laetitia Casta e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Barbara Palvin dal ciuffo butterfly e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti)

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