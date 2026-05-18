Festival delle Neuroscienze 2026 | il cervello costruisce la realtà?

Il Festival delle Neuroscienze 2026 si svolgerà ad Arezzo e si concentrerà sul tema del rapporto tra cervello e realtà. Durante l’evento, verranno presentate ricerche e studi recenti che analizzano come il cervello interpreta le informazioni sensoriali e costruisce la percezione del mondo esterno. Tra i relatori ci saranno scienziati che approfondiranno i processi neurologici coinvolti nella formazione dell’esperienza soggettiva, con un’attenzione particolare alle basi biologiche delle percezioni visive e sensoriali.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – La luce del tramonto non è rossa. È una radiazione elettromagnetica con una determinata lunghezza d'onda. Nessuna proprietà cromatica, nessuna qualità: solo una frequenza numerabile, misurabile, indifferente a chi la osserva. Il rosso nasce dopo, dentro, quando quella frequenza incontra la corteccia visiva di un cervello umano e viene tradotta in un'esperienza che non ha alcun corrispettivo nel mondo fisico. Lo stesso vale per il profumo del caffè, che non è nelle molecole volatili sospese nell'aria, ma nel modo in cui il sistema olfattivo le interpreta. Per il dolore, che non risiede nella ferita ma nel segnale che il sistema nervoso elabora, amplifica, o a volte inventa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival delle Neuroscienze 2026: il cervello costruisce la realtà? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 sotto la lente della scienza con Valentina Bambini e NEPlab (IUSS Pavia) Sullo stesso argomento E’ la settimana del cervello. Alla scoperta delle neuroscienzeAl via la “Settimana del cervello”, manifestazione che ormai da venti anni si svolge in tutto il mondo e che ha coinvolto settemila enti e 117 Paesi. Verso la terza edizione del Festival delle NeuroscienzeArezzo, 3 aprile 2026 – Verso la terza edizione del Festival delle Neuroscienze: ad Arezzo e Montevarchi le pre-tappe dedicate alla scoperta del... Festival delle Neuroscienze 2026: il cervello costruisce la realtà?Arezzo, 18 maggio 2026 – La luce del tramonto non è rossa. È una radiazione elettromagnetica con una determinata lunghezza d'onda. Nessuna proprietà cromatica, nessuna qualità: solo una frequenza nume ... lanazione.it Verso la terza edizione del Festival delle NeuroscienzeArezzo, 3 aprile 2026 – Verso la terza edizione del Festival delle Neuroscienze: ad Arezzo e Montevarchi le pre-tappe dedicate alla scoperta del cervello e della realtà. Orende il via il percorso di ... lanazione.it