Festival del Cinema di Cannes 2026 | Demi Moore pretty in pink inclusa la manicure e i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti

Al quinto red carpet del Festival del Cinema di Cannes 2026, attrici e ospiti si sono presentate con vari look di bellezza, tra rossetti rossi, look nude e dettagli curati come la manicure. Tra le protagoniste, una celebrità ha scelto un abito rosa e ha sfoggiato un trucco coordinato, con attenzione anche alla cura delle unghie. Le scelte di stile si sono fatte notare, offrendo alcuni spunti pratici e di tendenza per il pubblico presente e gli appassionati di moda e bellezza.

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Onde da diva, rossetti rossi, e nude look. L'immaginazione sul red carpet di questa edizione di Cannes 2026 non è fervida, ma qualche beauty look da copiare si trova sempre. Guardate la gallery +++dropcap In quinta giornata il Festival del cinema di Cannes vede animare la Croisette con l'arrivo di modelle, star del cinema, influencer e non solo. È il momento del film su John Lennon, The Last Interview, di Steven Soderbergh che racconta, grazie anche all'apporto dell'AI, l'ultima intervista radiofonica del cantante scomparso dei Beatles e di Yoko Ono. L'altro titolo della serata è Paper Tiger di James Gray, che ha portato sul red carpet Demi Moore, Paz Vega, Cate Blanchett e Barbara Palvin, mentre per la prémiere di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, è arrivato Javier Bardem. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival del Cinema di Cannes 2026: Demi Moore pretty in pink, inclusa la manicure, e i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival de Cannes : Demi Moore au palais des Festivals Sullo stesso argomento Leggi anche: Festival del Cinema di Cannes 2026: i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti Adriana Lima in Nicholas Oakwell Couture e stilizzata da Dena Neustadter Giannini alla proiezione di Garance durante il 79° Festival del Cinema di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 17 maggio 2026 reddit Il talento, il fascino, il magnetismo di una delle coppie più ammalianti del cinema: Michael Fassbender e Alicia Vikander sul red carpet del Festival di Cannes Seppur in ruoli secondari, i due sono tra i protagonisti di Hope, il film che segna il ritorno sulle sce x.com È iniziato il festival di CannesIeri è iniziata la 79esima edizione del festival del cinema di Cannes, che si concluderà sabato 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’oro, uno dei premi più importanti del cinema internazionale. ilpost.it Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospitiDal 12 al 23 maggio 2026, la Croisette torna a essere il centro assoluto del cinema mondiale con la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e osservati de ... tg24.sky.it