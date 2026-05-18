Festa scudetto Inter oltre 400mila i tifosi nerazzurri | dai fuochi d’artificio in Duomo alla bara per il Milan - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella celebrazione dello scudetto dell’Inter, più di 400mila tifosi si sono radunati tra San Siro e il centro della città. La folla ha assistito a fuochi d’artificio nel duomo e a una bara simbolica dedicata al Milan. La protesta si è svolta lungo tutto il percorso, con i sostenitori nerazzurri che hanno occupato le strade principali in un clima di grande entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto un numero elevato di persone, creando un esempio di partecipazione di massa.

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Da San Siro fino al Duomo, con ai lati almeno 400mila interisti in delirio che premevano a ogni centimetro. Una piazza Duomo gremita in ogni angolo e una lunga sequenza di fuochi d’artificio ha accolto il pullman scoperto dell’Inter per la festa del "double", ossia scudetto e coppa Italia Una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Inter, San Siro e la festa scudetto in città con 400mila tifosi: la parata in pullman fino in Duomo

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