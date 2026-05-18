Festa scudetto Inter oltre 400mila i tifosi nerazzurri | dai fuochi d’artificio in Duomo alla bara per il Milan - VIDEO

Nella celebrazione dello scudetto dell’Inter, più di 400mila tifosi si sono radunati tra San Siro e il centro della città. La folla ha assistito a fuochi d’artificio nel duomo e a una bara simbolica dedicata al Milan. La protesta si è svolta lungo tutto il percorso, con i sostenitori nerazzurri che hanno occupato le strade principali in un clima di grande entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto un numero elevato di persone, creando un esempio di partecipazione di massa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da San Siro fino al Duomo, con ai lati almeno 400mila interisti in delirio che premevano a ogni centimetro. Una piazza Duomo gremita in ogni angolo e una lunga sequenza di fuochi d’artificio ha accolto il pullman scoperto dell’Inter per la festa del "double", ossia scudetto e coppa Italia Una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Festa scudetto Inter, oltre 400mila i tifosi nerazzurri: dai fuochi d’artificio in Duomo alla bara per il Milan - VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter, San Siro e la festa scudetto in città con 400mila tifosi: la parata in pullman fino in Duomo Sullo stesso argomento Festa Inter, i fuochi d'artificio in piazza DuomoLa grande festa nerazzurra si fa anche con i fuochi d'artificio: questi sono quelli scoppiati in piazza Duomo. Scudetto Inter, fuochi d’artificio e fumogeni: in migliaia in Duomo per la vittoriaA Milano, in piazza Duomo, migliaia di tifosi interisti hanno festeggiato la vittoria dello scudetto tra fumogeni e fuochi d’artificio. Durante la festa Scudetto dell’Inter per le vie di Milano è accaduto un gesto ignobile che va oltre il semplice sfottò tra tifosi, è apparso infatti un gonfiabile di Romelu Lukaku a testa in giù #CalcioinPillole #Lukaku #Inter x.com La prima stagione di Christian Chivu come allenatore dell'Inter: Scudetto Coppa Italia primo double di campionato dal 2010 Grande mister. Festa di upvote per Chivu! reddit Inter, che festa per lo scudetto: fuochi, sfottò e striscioni. Milano si tinge di nerazzurro. Le fotoDal pullman scoperto al Duomo, la notte del 21° scudetto tra 400mila tifosi, cori anti-Milan, un principio d’incendio e il caso Thuram ... affaritaliani.it Inter, 300mila tifosi in centro a Milano per la festa scudetto: tiene il maxi piano sicurezza tra Duomo e San SiroBus scoperto tra due ali di folla per oltre quattro ore. Chiuse le fermate Duomo e Cordusio, cordoni di polizia lungo il percorso e monitoraggio continuo della viabilità ... affaritaliani.it