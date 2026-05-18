Durante la serata, si sta svolgendo la festa dell’Inter a Milano, con un bus scoperto che trasporta i calciatori nerazzurri lungo le vie della città per celebrare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Nel frattempo, tra i tifosi presenti, si sono visti uno striscione contro un calciatore specifico, McTominay, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La manifestazione si svolge in un clima di festa, ma ci sono momenti in cui si sono notate alcune proteste da parte del pubblico.

Si sta svolgendo in questa serata la festa dell’Inter, con un bus scoperto con i calciatori nerazzurri che sta passando per le vie di Milano per celebrare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Fra le celebrazioni, spunta anche un inaspettato striscione contro il Napoli e McTominay. Festa Inter, striscione contro McTominay. Tantissimi tifosi dell’Inter stanno affollando le vie di Milano per celebrare gli idoli nerazzurri. Tanti sono, quindi, anche gli striscioni che si sono visti in giro, fra cui anche uno che tira in ballo il Napoli. In uno di questi striscioni, si vede infatti McTominay come un cane al guinzaglio del nerazzurro Zielinski. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Festa Inter, ma i tifosi pensano al Napoli: striscione contro McTominay! (FOTO)

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