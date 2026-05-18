Festa Inter il momento in cui i giocatori si affacciano dal balcone | piazza Duomo gremita | Video

Dopo la partita, i giocatori dell’Inter sono usciti sul balcone di una delle piazze principali della città, salutando i tifosi presenti sotto. Prima di questo, hanno percorso la città a bordo di un pullman scoperto, attirando l’attenzione dei presenti. La piazza era piena di persone che hanno assistito alla scena, con molti che hanno ripreso i momenti con i telefoni. La presenza dei giocatori sul balcone ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, creando un momento di festa.

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