Festa Inter il momento in cui i giocatori si affacciano dal balcone | piazza Duomo gremita | Video

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita, i giocatori dell’Inter sono usciti sul balcone di una delle piazze principali della città, salutando i tifosi presenti sotto. Prima di questo, hanno percorso la città a bordo di un pullman scoperto, attirando l’attenzione dei presenti. La piazza era piena di persone che hanno assistito alla scena, con molti che hanno ripreso i momenti con i telefoni. La presenza dei giocatori sul balcone ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, creando un momento di festa.

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I giocatori dell’ Inter si affacciano dal balcone su piazza Duomo al termine del giro a bordo del pullman scoperto. La festa scudetto arriva così al suo apice: la marea di tifosi nerazzurri riuniti nel centro di Milano scandisce uno dopo l’altro i nomi dei calciatori, fino al capitano Lautaro Martinez. L'articolo Festa Inter, il momento in cui i giocatori si affacciano dal balcone: piazza Duomo gremita Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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