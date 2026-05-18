Durante una celebrazione presso il Duomo, si è sviluppato un incendio sul tetto di un negozio, probabilmente causato da un petardo. Le fiamme hanno raggiunto la copertura dell’edificio, ma non sono ancora chiare le modalità con cui si è verificato il contatto tra la segnalazione del petardo e l’incendio. Le autorità stanno indagando per identificare chi abbia lanciato l’oggetto e come si siano propagate le fiamme, coinvolgendo anche un negozio nelle vicinanze.

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a raggiungere il tetto dell'H&M?. Chi ha lanciato il petardo che ha scatenato il rogo?. Quali danni ha subito l'edificio storico sopra la piazza?. Perché i soccorsi sono stati necessari proprio durante la sfilata?.? In Breve Sfilata di 4 ore tra i tifosi dopo il pareggio 1-1 contro il Verona.. Celebrazione del 21esimo scudetto con i giocatori sul bus da San Siro al Duomo.. Intervento dei vigili del fuoco sulla copertura dell'edificio H&M in piazza Duomo.. 50mila persone riunite in centro durante i festeggiamenti per il doppio trofeo.. Un principio di incendio ha colpito la terrazza sopra l’edificio che ospita il negozio H&M in piazza Duomo a Milano, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter con 50mila persone riunite nella piazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa Inter a Duomo: incendio su un tetto, forse per un petardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FESTA SCUDETTO INTER IN PIAZZA DUOMO

Sullo stesso argomento

Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il...

Festa Inter, i fuochi d'artificio in piazza DuomoLa grande festa nerazzurra si fa anche con i fuochi d'artificio: questi sono quelli scoppiati in piazza Duomo.

Un principio d'incendio è scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a piazza Duomo a Milano dove era in corso la festa per lo scudetto dell' #Inter. L'ipotesi è che proprio un petardo o fuoco d'artificio esploso per i festeggiam x.com

Scudetto Inter: giocatori al Duomo, in migliaia in festa tra cori e fuochi d'artificio reddit

Inter in festa da San Siro a Piazza Duomo. Il futuro è oggi, per continuare a vincereC’è stato tutto e non è mancato nulla. La gioia, la commozione, la festa. Bandiere e fumogeni, fuochi d’artificio e champagne dal pomeriggio fino a notte fonda, fino a quando anche l’ultimo dei tifosi ... tuttomercatoweb.com

Inter, 300mila persone in centro a Milano per la festa scudetto: tiene il maxi piano sicurezza tra Duomo e San SiroBus scoperto tra due ali di folla per oltre quattro ore. Chiuse le fermate Duomo e Cordusio, cordoni di polizia lungo il percorso e monitoraggio continuo della viabilità ... affaritaliani.it