Ferrari rivoluziona il santino elettorale | Niente imperativi qui si vota col gerundio
La campagna elettorale nella città di Arezzo si fa più intensa e particolare, con la diffusione di nuovi materiali elettorali. Tra questi, un santino ha attirato l’attenzione per il suo messaggio inusuale: “Niente imperativi, qui si vota col gerundio”. La novità riguarda l’approccio comunicativo adottato dai candidati, che preferiscono usare un linguaggio più diretto e meno categorico rispetto al passato. La scelta ha suscitato commenti tra gli osservatori politici e i cittadini, mentre la fase ufficiale della campagna prosegue con il consueto ritmo.
La campagna elettorale aretina entra ufficialmente nella sua fase mistica. Dopo anni di santini con slogan aggressivi, sorrisi da fototessera della patente e imperativi gridati in maiuscolo tipo “SCRIVI!”, “VOTA!”, “FIDATI!”, arriva finalmente il candidato che porta la grammatica al centro del dibattito democratico. Lui è Fabrizio Ferrari, candidato in quota Forza Italia, immortalato in Piazza Grande mentre guarda il futuro con l’espressione di chi ha appena visto l’IMU abolita in lontananza. Dietro di lui svetta il campanile della Pieve, davanti invece si staglia una nuova frontiera della comunicazione politica: il gerundio moderato. Nel retro del santino infatti non compare nessun ordine perentorio. 🔗 Leggi su Lortica.it
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