Ferrari rivoluziona il santino elettorale | Niente imperativi qui si vota col gerundio

La campagna elettorale nella città di Arezzo si fa più intensa e particolare, con la diffusione di nuovi materiali elettorali. Tra questi, un santino ha attirato l’attenzione per il suo messaggio inusuale: “Niente imperativi, qui si vota col gerundio”. La novità riguarda l’approccio comunicativo adottato dai candidati, che preferiscono usare un linguaggio più diretto e meno categorico rispetto al passato. La scelta ha suscitato commenti tra gli osservatori politici e i cittadini, mentre la fase ufficiale della campagna prosegue con il consueto ritmo.

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