Ferrari rivoluziona il santino elettorale | Niente imperativi qui si vota col gerundio

La campagna elettorale nella città di Arezzo si avvia verso una nuova fase, caratterizzata da un cambiamento nel modo di presentare i candidati. Questa volta, i volantini elettorali abbandonano le frasi imperativie e si concentrano su slogan in forma di gerundio. La decisione deriva da una volontà di differenziarsi rispetto alle pratiche tradizionali e di comunicare un messaggio più diretto. La novità ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori politici e i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La campagna elettorale aretina entra ufficialmente nella sua fase mistica. Dopo anni di santini con slogan aggressivi, sorrisi da fototessera della patente e imperativi gridati in maiuscolo tipo “SCRIVI!”, “VOTA!”, “FIDATI!”, arriva finalmente il candidato che porta la grammatica al centro del dibattito democratico. Lui è Fabrizio Ferrari, candidato in quota Forza Italia, immortalato in Piazza Grande mentre guarda il futuro con l’espressione di chi ha appena visto l’IMU abolita in lontananza. Dietro di lui svetta il campanile della Pieve, davanti invece si staglia una nuova frontiera della comunicazione politica: il gerundio moderato. Nel retro del santino infatti non compare nessun ordine perentorio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ferrari rivoluziona il santino elettorale: “Niente imperativi, qui si vota col gerundio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Meloni va avanti, primo obiettivo è la legge elettorale. E avvisa: niente scherzi o si vota Ferrari e Boero: il progetto Hypersail rivoluziona yacht design e tecnologia sostenibileDue eccellenze italiane. Unite dal filo rosso della ricerca della perfezione, della tecnologia, dell’esperienza sul campo. Una serata glamour durante la Milano Design Week, organizzata a Palazzo ... milanofinanza.it