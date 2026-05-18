Sono state diffuse le prime immagini dello scafo della Ferrari Hypersail, una imbarcazione lunga 30 metri e larga 20 metri, attualmente in fase di costruzione presso il cantiere navale. La barca è progettata per partecipare al Trofeo Jules Verne, una regata che prevede il giro del mondo in equipaggio con 21 persone a bordo. Le fotografie mostrano lo sviluppo della imbarcazione, che punta a raggiungere alte velocità e affrontare lunghe traversate oceaniche.

Un passetto alla volta – siccome si parla di mare potremmo dire un bordo di bolina alla volta – e Ferrari Hypersail svela i tasselli del progetto più ambizioso nella storia della vela italiana. Dopo aver mostrato su un modellino e in video la livrea gialla e nera durante la Milano Design Week, la Casa di Maranello ha messo in rete le foto dello scafo nel cantiere dove viene costruito, in provincia di Pisa. Confermando l’imponenza dell’imbarcazione (30 metri di lunghezza e 20 di larghezza) e mostrando una carena decisamente particolare, come era facile aspettarsi da Guillaume Verdier, il “mago” che si occupa dell’architettura navale di Ferrari Hypersail. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Hypersail, ecco le prime foto dello scafo: così nasce il giro del mondo a tutta velocità

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