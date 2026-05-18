Fermo si Muove | il gruppo consiliare ribadisce il sostegno a Scarfini

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare di Fermo si è espresso nuovamente a favore di un membro del movimento, ribadendo il proprio sostegno. La questione riguarda la decisione sulla linea ufficiale del movimento e chi abbia il potere di determinarla. Recentemente, sono emerse differenze tra il direttivo e il gruppo consiliare, con posizioni opposte sulle modalità di gestione e di rappresentanza. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni interne al movimento, che coinvolgono anche le figure di vertice e i rappresentanti in consiglio.

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? Punti chiave Chi ha il potere di decidere la linea ufficiale del movimento?. Perché il direttivo e il gruppo consiliare hanno posizioni opposte?. Come influenzeranno queste divisioni interne il voto dei cittadini fermani?. Cosa accadrà all'unità del gruppo dopo la conclusione delle elezioni?.? In Breve Simoni, Ferroni e Cerretani ribadiscono l'appoggio unanime dato il 17 marzo scorso.. Il direttivo del 9 aprile 2026 ha congelato le attività elettorali ufficiali.. Santarelli e Lanciotti hanno espresso posizioni personali favorevoli al candidato Leonardo Tosoni.. Il gruppo consiliare punta a mantenere la continuità con la maggioranza di Calcinaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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