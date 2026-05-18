Fermo l’Avis conquista 18 nuovi donatori tra Giro e Ecoday

A Fermo, l’Avis ha registrato 18 nuove iscrizioni tra le persone che hanno partecipato alle iniziative del Giro d’Italia e dell’Ecoday. Durante le manifestazioni, i volontari hanno parlato con i passanti in piazza per promuovere la donazione di sangue e sensibilizzare sulla tutela ambientale. Dopo il passaggio della carovana, gli attivisti si sono spostati in altre zone della città per continuare le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità.

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? Domande chiave Come hanno fatto i volontari a convincere i passanti in piazza?. Dove si sono spostati gli attivisti dopo il passaggio del Giro?. Perché i palloncini colorati hanno aiutato a coinvolgere le famiglie?. Cosa cambierà per le scorte di sangue locali con queste adesioni?.? In Breve Adesioni raccolte tra Piazza del Popolo il 16 maggio e viale Trento.. Attività di sensibilizzazione svolte durante il passaggio del Giro d'Italia.. Coinvolgimento famiglie tramite distribuzione di palloncini durante l'Ecoday in viale Trento.. Nuove iscrizioni destinate a incrementare le scorte ematiche di Fermo e provincia.. Diciotto nuovi cittadini hanno deciso di unirsi alla rete della solidarietà dopo il fine settimana trascorso dall’Avis Comunale Fermo tra la piazza del Popolo e viale Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, l’Avis conquista 18 nuovi donatori tra Giro e Ecoday ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Avis all’Upo: 41 nuovi donatori tra gioco e solidarietà studentesca? Cosa sapere Avis Novara raccoglie 41 nuovi donatori di sangue presso il campus dell'Università del Piemonte orientale. Avis Novara all'Upo: 41 nuovi giovani donatori di sangueUna risposta straordinaria che conferma la sensibilità degli studenti novaresi verso il tema della solidarietà.