Fermato in strada per un controllo aveva 300 dosi di crack | in carcere

Un uomo di 32 anni, residente a Pagani, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo stradale tra Pagani e Nocera Inferiore. Durante le verifiche, sono state trovate circa 300 dosi di crack nascosta nella sua auto. L’uomo, che non aveva precedenti penali, è stato condotto in carcere e dovrà affrontare un processo in udienza di convalida. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della droga e all’arresto immediato del 32enne.

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