Fermato in strada per un controllo aveva 300 dosi di crack | in carcere
Un uomo di 32 anni, residente a Pagani, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo stradale tra Pagani e Nocera Inferiore. Durante le verifiche, sono state trovate circa 300 dosi di crack nascosta nella sua auto. L’uomo, che non aveva precedenti penali, è stato condotto in carcere e dovrà affrontare un processo in udienza di convalida. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della droga e all’arresto immediato del 32enne.
Fermato tra Pagani e Nocera Inferiore, i carabinieri gli trovano un notevole quantitativo di droga. E' finito in carcere, in attesa del rito direttissimo un 32enne incensurato di Pagani. L'operazione è stata condotta dal nucleo operativo di Nocera Inferiore, durante un'attività di controllo. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
300-Second Death Raid! Elite Commandos Wipe Out Terrorists on Offshore Rig!
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