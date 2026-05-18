Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno visitato i feriti in ospedale dopo l’attacco avvenuto in città e hanno reso omaggio al coraggio di chi è intervenuto per fermare l’aggressore. Durante l’evento, il ministro dell’interno ha annunciato che sarà proposta l’espulsione di chi commette reati. L’attacco ha coinvolto diverse persone, tra cui il primo che ha cercato di bloccare l’assalitore, e si è verificato in un momento di tensione pubblica.

«L’Italia non è morta, c’è ancora». Sono le parole di Luca Signorelli, l’eroe di Modena che fermando l’aggressore, con il suo coraggioso gesto, è riuscito a far scorgere un po’ di bellezza anche all’interno di una tragedia come questa. Lo ha colto subito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri incontrandolo a Modena lo ha stretto in un abbraccio. «Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Ed è proprio in quella scelta, così umana e così luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Fermando l’aggressore ho mostrato che l’Italia non è ancora morta»

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