Feriti ricoverati al Maggiore troupe Rai aggredita da amici e parenti

Ieri mattina, all’esterno dell’ospedale Maggiore, si sono verificati momenti di tensione quando una troupe della Rai è stata aggredita da amici e parenti. All’interno dell’ospedale sono stati ricoverati i due coniugi di 55 anni rimasti coinvolti sabato nel centro di Modena in un incidente stradale, in cui sono stati investiti da un’auto guidata da un uomo residente nella zona. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

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