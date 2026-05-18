Feriti ricoverati al Maggiore troupe Rai aggredita da amici e parenti
Ieri mattina, all’esterno dell’ospedale Maggiore, si sono verificati momenti di tensione quando una troupe della Rai è stata aggredita da amici e parenti. All’interno dell’ospedale sono stati ricoverati i due coniugi di 55 anni rimasti coinvolti sabato nel centro di Modena in un incidente stradale, in cui sono stati investiti da un’auto guidata da un uomo residente nella zona. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine per calmare gli animi.
Momenti di tensione all’esterno dell'ospedale Maggiore ieri mattina, 17 maggio. Qui sono ricoverati i due coniugi di 55 anni travolti sabato nel centro di Modena dall’auto guidata da Salim El Koudri, residenti nel modenese. Una troupe della Tgr Emilia-Romagna, impegnata a documentare gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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