Fenomeno Mitchell Cleveland domina a Detroit | Pistons a casa Cavs in finale a Est contro New York
Nella notte si è giocata una partita che ha sorpreso molti appassionati di basket. La squadra di Cleveland ha subito una sconfitta in trasferta contro i Detroit Pistons, mentre i Cleveland Cavaliers sono approdati in finale a Est battendo a domicilio i New York Knicks. La gara tra Pistons e Cavaliers si è conclusa con un risultato inatteso, segnato da prestazioni deludenti di alcuni giocatori chiave della squadra di casa. In particolare, Duren e Cunningham hanno mostrato difficoltà evidenti durante tutto l’incontro.
Incredibili Cavaliers. Dopo aver sprecato il match point davanti al proprio pubblico in gara-6, Cleveland va a dominare la sfida decisiva della serie sul parquet dei Pistons e strappa il biglietto per le finali della Eastern Conference contro i Knicks. I Cavs scappano via nel terzo quarto e vanno a vincere in scioltezza, distruggendo Detroit 125-94. Una debacle inaspettata per la squadra di coach Bickerstaff, soprattutto dopo la prova diligente e disciplinata fornita in gara-6. I Pistons si mettono subito a litigare col canestro e, con un Duren deludente, non riescono a limitare i lunghi di Cleveland e a rallentare un Mitchell che trova ritmo con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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