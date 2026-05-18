Fenomeno Mitchell Cleveland domina a Detroit | Pistons a casa Cavs in finale a Est contro New York

Nella notte si è giocata una partita che ha sorpreso molti appassionati di basket. La squadra di Cleveland ha subito una sconfitta in trasferta contro i Detroit Pistons, mentre i Cleveland Cavaliers sono approdati in finale a Est battendo a domicilio i New York Knicks. La gara tra Pistons e Cavaliers si è conclusa con un risultato inatteso, segnato da prestazioni deludenti di alcuni giocatori chiave della squadra di casa. In particolare, Duren e Cunningham hanno mostrato difficoltà evidenti durante tutto l’incontro.

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Incredibili Cavaliers. Dopo aver sprecato il match point davanti al proprio pubblico in gara-6, Cleveland va a dominare la sfida decisiva della serie sul parquet dei Pistons e strappa il biglietto per le finali della Eastern Conference contro i Knicks. I Cavs scappano via nel terzo quarto e vanno a vincere in scioltezza, distruggendo Detroit 125-94. Una debacle inaspettata per la squadra di coach Bickerstaff, soprattutto dopo la prova diligente e disciplinata fornita in gara-6. I Pistons si mettono subito a litigare col canestro e, con un Duren deludente, non riescono a limitare i lunghi di Cleveland e a rallentare un Mitchell che trova ritmo con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fenomeno Mitchell, Cleveland domina a Detroit: Pistons a casa, Cavs in finale a Est contro New York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Harden firma la rimonta di Cleveland a Detroit in gara-5: finale Est a un passo Cavs senza Mitchell: Tyson e Harden firmano la rivincita sui PistonsNella serata NBA, i Cleveland Cavaliers hanno imposto la loro resilienza espugnando Detroit con un 113-109, riscattando la sconfitta esterna...