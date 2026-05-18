Fenicotteri divoratori di riso ronde la notte per scacciarli | A tutto gas con abbaglianti e lanci di botti

A Jolanda di Savoia, una vasta pianura dedicata alla coltivazione del riso, si sono recentemente verificati episodi di fenicotteri che si avvicinano alle risaie per cibarsi delle colture. Le persone che vivono e lavorano nella zona hanno riferito di ronde notturne compiute con fari accecanti e lanci di petardi e botti, nel tentativo di allontanare gli uccelli. La situazione ha portato a interventi di protezione delle colture e a discussioni sulla gestione degli avvenimenti.

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Jolanda Di Savoia, 18 maggio 2026 – Una pianura sterminata, la patria del riso in quelle distese d’acqua che sono state da poco seminate. “Sì, nonostante il maltempo, le raffiche di vento e soprattutto i raid degli uccelli quasi tutti i produttori sono riusciti a seminare”, dice Massimo Piva, presidente Cia-Agricoltori Italiani, storico risicoltore di Jolanda di Savoia. Si chiama avifauna, oche, volpoche, ibis che in quelle distese d’acqua si sentono di casa. E fenicotteri, il simbolo del Delta, meraviglia per gli occhi, tramonti in cartolina. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacaclima-folle-100-anni-tutto-mare-cartina-ymixhrqo Le ronde degli agricoltori contro i fenicotteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fenicotteri divoratori di riso, ronde la notte per scacciarli: “A tutto gas con abbaglianti e lanci di botti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caccia al ladro nella notte: inseguimento a tutto gas, poi l'incidente Leggi anche: LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via Fenicotteri divoratori di riso, ronde la notte per scacciarli: A tutto gas con abbaglianti e lanci di bottiCon il bel tempo giganteschi stormi rosa, simbolo del Delta, calano sui campi appena seminati. Mangiano i crostacei e con le zampe distruggono le piante. C’è chi ha messo una distesa di spaventapasse ... ilrestodelcarlino.it Sempre più fenicotteri nel Delta del Po: a rischio la produzione di riso (e gli agricoltori li allontanano con trattori e clacson)Gli eleganti fenicotteri rosa sono diventati una presenza sempre più numerosa nel Delta del Po, testimonianza vivente dei cambiamenti che stanno attraversando i nostri ecosistemi. Tuttavia, questa ... greenme.it