Fencing 4 All | successo Fiamme Oro anche nella tappa finale di Milano completano il podio Anzio e Bari – Highlights su Assalto TV

A Milano si è conclusa l'ultima tappa di Fencing 4 All, il circuito di scherma rivolto a tutti. La squadra delle Fiamme Oro ha conquistato la vittoria, mentre alle loro spalle si sono piazzate le squadre di Anzio e Bari. La manifestazione ha ricevuto attenzione anche attraverso un servizio speciale su Assalto TV. Il presidente della federazione ha commentato che il circuito rappresenta un esempio di inclusività, portando orgoglio alla scherma e allo sport italiano.

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Il Presidente federale Mazzone: “Un circuito inclusivo che inorgoglisce la scherma e lo sport italiano”. Il team delle Fiamme Oro si è aggiudicato ieri a Milano anche la seconda tappa di “Fencing 4 All”, lo straordinario circuito di scherma inclusiva di spada a squadre, trasmesso da Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, in cui ciascuna formazione era composta da almeno un atleta autistico o con disabilità intellettiva insieme ai compagni neurotipici. Nel remake della finale di un mese e mezzo fa a Roma, ieri pomeriggio sulle pedane milanesi del PalaCus Idroscalo la compagine composta da Francesco Caudo, Daniele Fontana e Marco Misiani ha superato il Circolo della Scherma Anzio, medaglia d’argento con Roberto Bezzini, Andrea Culla, Jacopo D’Antonio e Matteo Di Noia. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento ‘Fencing For All’, scherma inclusiva a Roma: vince il team Fiamme Oro, gli highlightsIl ‘Fencing For All’ è andato in scena oggi a Roma: un’occasione stupenda di inclusione, in cui ha dominato il team Fiamme Oro Quando una stoccata... Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. A Milano la tappa conclusiva di Fencing 4 All, il circuito di scherma inclusivaMILANO (ITALPRESS) – Sarà il PalaCus Idroscalo di Milano ad ospitare la seconda e conclusiva tappa di Fencing 4 All, lo straordinario circuito di scherma inclusiva in cui si sfideranno ben 17 squadr ... italpress.com