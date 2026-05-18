Femminicidio Rago i figli di Stefania tornano nella casa di via Salvemini | Distrutti da un doppio lutto

Jessica e Michael Fortebraccio, i figli di Stefania Rago, sono rientrati questa sera nella casa di via Salvemini. La donna è stata uccisa dal marito il 23 aprile scorso nell’abitazione di famiglia. I due ragazzi sono tornati nella residenza dopo il funerale e hanno dichiarato di sentirsi distrutti da quello che hanno vissuto. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi giudiziari o procedimenti in corso.

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