Femminicidio Rago i figli di Stefania tornano nella casa di via Salvemini | Distrutti da un doppio lutto
Jessica e Michael Fortebraccio, i figli di Stefania Rago, sono rientrati questa sera nella casa di via Salvemini. La donna è stata uccisa dal marito il 23 aprile scorso nell’abitazione di famiglia. I due ragazzi sono tornati nella residenza dopo il funerale e hanno dichiarato di sentirsi distrutti da quello che hanno vissuto. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi giudiziari o procedimenti in corso.
Sono tornati questo pomeriggio nella casa di via Salvemini, Jessica e Michael Fortebraccio, i due figli di Stefania Rago, la donna uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio il 23 aprile scorso all’interno dell’abitazione familiare. Dopo il delitto, l’immobile era stato posto sotto sequestro dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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