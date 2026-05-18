Federico Ceccarino, atleta del canottaggio italiano, ha deciso di cambiare disciplina e dedicarsi al Beach Sprint, che entrerà nel programma olimpico ai prossimi Giochi. Dopo aver conquistato medaglie a livello internazionale nel canottaggio, ora si dedica a questa nuova sfida, che ha paragonato alla Formula Uno per le analisi e i test sugli errori. La sua scelta è motivata dalla volontà di sperimentare un diverso approccio sportivo, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la competizione olimpica.

Uno dei talenti del canottaggio azzurro: dopo le medaglie internazionali Federico Ceccarino ha deciso di cambiare disciplina, passando dal tradizionale al Beach Sprint, che sarà disciplina olimpica nel prossimo appuntamento a Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire le parole del campano a Focus. Sul peso delle medaglie: “Alla fine ho imparato presto che i risultati delle gare sono una soddisfazione momentanea. Ho capito che, praticamente, il giorno dopo che ottieni un grande risultato, ricominci da zero. Anche quando ho raggiunto soddisfazioni importanti, ho gioito, certo, ma poi il giorno dopo riparto da zero come se non avessi fatto nulla, perché nello sport, se ti adagi sugli allori, rimani indietro”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Ceccarino e la nuova sfida del beach sprint: “Come la Formula Uno. Stiamo testando e analizzando gli errori”

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