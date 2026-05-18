Fecero grande Trieste vennero esclusi solo perché asburgici | ecco dieci nomi per le vie in Porto vecchio
Trieste, città che nel passato ha visto la presenza di imprenditori e figure provenienti da diverse parti d’Europa, si distingue per il suo ruolo di crocevia di culture e popoli. Per celebrare questa ricchezza storica, sono stati scelti dieci nomi di vie nel Porto vecchio, concentrati su personalità che hanno contribuito a far grande la città. Tuttavia, alcuni di questi personaggi sono stati esclusi per motivi legati all’appartenenza politica dell’epoca, in particolare alla loro origine asburgica.
Uno dei vanti della nostra città è quello di essere punto d’incontro di popoli e culture e, soprattutto, di esserlo stata nel passato, quando “la grande Trieste” fu creata grazie all’apporto di imprenditori e uomini d’ingegno qui venuti da ogni angolo d’Europa. Dopo il 1918, però la politica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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