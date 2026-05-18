FdI su politiche sociali | Continuità e nuovi strumenti

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito di centrodestra per Arezzo ha presentato un nuovo programma amministrativo che si focalizza sulla continuità delle politiche sociali e sull’introduzione di strumenti innovativi. Nel documento si afferma che il sistema di welfare locale deve adattarsi alle mutate esigenze della popolazione. La proposta si basa su un impegno a mantenere le iniziative già avviate, integrandole con nuovi progetti e servizi mirati a soddisfare le richieste crescenti della comunità.

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"Il programma amministrativo della coalizione di centrodestra per Arezzo parte da un principio chiaro: il welfare locale deve evolversi insieme ai bisogni della comunità". Lo dichiara il commissario comunale di Fratelli D'Italia Arezzo, Mirko Latorraca che attraverso una nota pubblica interviene. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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