FdI su politiche sociali | Continuità e nuovi strumenti
Il partito di centrodestra per Arezzo ha presentato un nuovo programma amministrativo che si focalizza sulla continuità delle politiche sociali e sull’introduzione di strumenti innovativi. Nel documento si afferma che il sistema di welfare locale deve adattarsi alle mutate esigenze della popolazione. La proposta si basa su un impegno a mantenere le iniziative già avviate, integrandole con nuovi progetti e servizi mirati a soddisfare le richieste crescenti della comunità.
"Il programma amministrativo della coalizione di centrodestra per Arezzo parte da un principio chiaro: il welfare locale deve evolversi insieme ai bisogni della comunità". Lo dichiara il commissario comunale di Fratelli D'Italia Arezzo, Mirko Latorraca che attraverso una nota pubblica interviene. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
From Policy to Impact : Why Social Interventions Often Fail and How to Fix Them
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