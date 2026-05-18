Nella regione Campania, il gruppo di Fratelli d’Italia si trova ora guidato da Pisacane, dopo che Arianna Meloni ha posto un veto sulla candidatura di Fele. La decisione ha sollevato domande su chi abbia effettivamente deciso di superare i risultati ottenuti nelle urne locali. Le dinamiche interne al partito sono al centro dell’attenzione mentre si cercano chiarimenti su come si siano svolti i processi decisionali che hanno portato a questa situazione.

? Domande chiave Perché il veto di Arianna Meloni ha bloccato la candidatura di Fele?. Chi ha davvero deciso di scavalcare i voti ottenuti in Campania?. Come influirà la nomina di Pisacane sugli equilibri interni del partito?. Quali sono le reali motivazioni dietro lo spostamento di Sangiuliano?.? In Breve Sangiuliano assume la direzione dell'opposizione regionale dopo le dimissioni di Cirielli.. Palmira Fele avrebbe ottenuto 14.791 voti durante le ultime elezioni regionali.. Arianna Meloni ha espresso parere negativo sulla candidatura di Ira Fele.. Pisacane gestirà il gruppo regionale dopo il movimento interno di Sangiuliano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FdI Campania: Pisacane guida il gruppo dopo il veto di Arianna Meloni

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