EA Sports ha reso disponibile un nuovo set di obiettivi Live in FC 26, che consente di ottenere gratuitamente Elena Julve nella versione Menzioni d’Onore TOTS, con un punteggio complessivo di 91. Per sbloccarla, i giocatori devono completare una serie di sfide e obiettivi specifici all’interno del gioco. La promozione punta a offrire ai fan della lega F un’opportunità senza costi aggiuntivi di aggiungere questa calciatrice alla propria rosa.

Velocità pura a costo zero. EA Sports ha ufficialmente rilasciato un nuovo set di obiettivi Live che permette di riscattare Elena Julve in versione Menzioni d’Onore TOTS da 91 OVR. Con un clamoroso 96 di velocità e requisiti semplicissimi, è la carta perfetta per dare una scossa alla tua squadra o da usare come prezioso tassello per le SBC. Ecco come sbloccarla in sole 6 partite. Mentre i pacchetti continuano a essere una questione di fortuna, gli obiettivi Live offrono certezze. La nuova carta gratuita di Elena Julve (91 OVR) si presenta come un profilo estremamente interessante per chi ama le ali vecchio stile: corsa bruciante, ottimo dribbling e una fase difensiva insolitamente solida per un’attaccante esteriore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ELENA JULVE TOTS MO GRATIS: LA GUIDA RAPIDA PER SBLOCCARE LA FRECCIA DELLA LIGA F

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