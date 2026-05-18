FC 26 COPPA RIFLETTORI ARGENTO | LA GUIDA AL TORNEO CHE REGALA DUE TOTS E UN PACCHETTO GARANTITO

Il torneo FC 26, noto come Coppa Riflettori Argento, sta per tornare, attirando l’attenzione di molti appassionati. EA Sports ha annunciato ufficialmente il lancio di questa competizione, che prevede premi come due giocatori TOTS e un pacchetto garantito. La manifestazione rappresenta un’occasione per i giocatori di mettersi alla prova e ottenere ricompense esclusive. La partecipazione è aperta a tutti gli utenti che vogliono sfidarsi in questa competizione dedicata agli amanti del calcio virtuale.

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