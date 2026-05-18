FC 26 COPPA RIFLETTORI ARGENTO | LA GUIDA AL TORNEO CHE REGALA DUE TOTS E UN PACCHETTO GARANTITO
Il torneo FC 26, noto come Coppa Riflettori Argento, sta per tornare, attirando l’attenzione di molti appassionati. EA Sports ha annunciato ufficialmente il lancio di questa competizione, che prevede premi come due giocatori TOTS e un pacchetto garantito. La manifestazione rappresenta un’occasione per i giocatori di mettersi alla prova e ottenere ricompense esclusive. La partecipazione è aperta a tutti gli utenti che vogliono sfidarsi in questa competizione dedicata agli amanti del calcio virtuale.
Il ritorno del torneo più amato dai nostalgici. EA Sports ha ufficialmente rilasciato l’attesissima “Coppa Riflettori argento”, un evento Live che mette in palio premi clamorosi: un pacchetto TOTS garantito, ben tre consumabili EVO e le carte speciali di Ricardo Horta (91 OVR) ed Ezzalzouli (91 OVR). Ecco come funziona, i requisiti e i trucchi per vincere il torneo. Se avete tenuto da parte i vostri migliori giocatori d’argento nel club, è arrivato il momento di rispolverarli. La Coppa Riflettori argento è una modalità amichevole live a eliminazione diretta (strutturata con quarti, semifinali e finale) che sfida la community a darsi battaglia ad armi pari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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