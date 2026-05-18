Fat Lobster! è un fumetto che combina elementi di thriller e umorismo nero, portando i lettori in un mondo caratterizzato da situazioni surreali e spesso inquietanti. La trama si sviluppa attraverso eventi imprevedibili e dialoghi pungenti, creando un’atmosfera tesa e allo stesso tempo ironica. La narrazione si distingue per uno stile diretto e senza fronzoli, che rende il racconto immediato e coinvolgente. La storia si rivolge a chi apprezza le storie dal tono provocatorio e fuori dagli schemi.

Un storia talmente assurda che ha tutti gli ingredienti per conquistare i lettori meno avvezzi. Grosse aragoste, sparatorie, speculazione edilizia e musicisti anarchici: benvenuti nel meraviglioso caos di Fat Lobster! Dal talento originale e imprevedibile di Luca Negri è in arrivo una spy story ambientata nel Brasile anni Settanta che lascerà a bocca aperta anche i lettori più preparati. Il volume debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino e sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 26 maggio. Fat Lobster è l’ultimo lavoro del creatore di Storie di uomini intraprendenti e di situazioni critiche, opera vincitrice ai Premi Boscarato 2018, e dei successivi Controspionaggio – Sull’ascesa e la caduta di Viktor Gaplinsky, broker e Naumachia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fat Lobster! è un fumetto dalle tinte thriller e humor nero che vi saprà conquistare

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