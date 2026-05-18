Farò tutto per avere giustizia la rabbia della schermitrice che denunciò due atleti azzurri per stupro | la promessa dopo l’assoluzione – Il video

Una schermitrice ha espresso la propria determinazione a ottenere giustizia dopo che la corte ha assolto due atleti italiani dall’accusa di stupro. La donna, visibilmente commossa, ha dichiarato di fare tutto il possibile per far valere i propri diritti e ha promesso di continuare la battaglia legale. Dopo la lettura del verdetto, ha ancora gli occhi lucidi, segno di un forte stato emotivo, e ha condiviso la sua intenzione di non arrendersi, nonostante l’esito del processo.

Ha ancora gli occhi lucidi dopo la lettura della sentenza che ha assolto i due schermidori accusati di violenza sessuale. Lei, la giovane atleta uzbeka, che aveva denunciato due colleghi della Nazionale italiana di scherma, si mostra fuori dal tribunale di Siena per la prima volta davanti alle telecamere. E denuncia quella che considera una totale ingiustizia: « Non posso credere che le cose siano andate così ma andrò fino in fondo per la mia giustizia. Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Questo non può succedere». Il legale della schermitrice, Luciano Guidarelli, ha aggiunto: « Faremo appello contro questa sentenza. 🔗 Leggi su Open.online

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For wealth, she marries into a cursed noble house—but raise the heirs, the infamous prince returns!

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