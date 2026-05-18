Farò tutto per avere giustizia la rabbia della schermitrice che denunciò due atleti azzurri per strupro | la promessa dopo l’assoluzione – Il video

Una schermitrice ha espresso la sua determinazione a ottenere giustizia dopo che la corte ha assolto due atleti italiani dall’accusa di violenza sessuale. La donna, visibilmente emozionata, ha commentato di voler fare tutto il possibile per far valere i propri diritti, promettendo di non arrendersi. Dopo la decisione, ha mantenuto un atteggiamento di fermezza, anche se gli occhi le si sono riempiti di lacrime in seguito alla lettura della sentenza.

Ha ancora gli occhi lucidi dopo la lettura della sentenza che ha assolto i due schermidori accusati di violenza sessuale. Lei, la giovane atleta uzbeka, che aveva denunciato due colleghi della Nazionale italiana di scherma, si mostra fuori dal tribunale di Siena per la prima volta davanti alle telecamere. E denuncia quella che considera una totale ingiustizia: « Non posso credere che le cose siano andate così ma andrò fino in fondo per la mia giustizia. Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Questo non può succedere». Il legale della schermitrice, Luciano Guidarelli, ha aggiunto: « Faremo appello contro questa sentenza. 🔗 Leggi su Open.online

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For wealth, she marries into a cursed noble house—but raise the heirs, the infamous prince returns!

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