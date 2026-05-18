Nel pomeriggio di Canale 5 è in programma l'inizio di una nuova serie turca intitolata Far Away, nota in Turchia come Uzaksehir. La produzione ha riscosso successo nel suo paese di origine, diventando una delle più seguite dal pubblico turco. La serie vede nel cast attori come Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. La trasmissione si inserisce nel palinsesto pomeridiano del canale, con l’obiettivo di intrattenere gli spettatori durante le ore calde della giornata.

Il pomeriggio estivo di Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova serie turca: si tratta di Far Away, conosciuta in Turchia come Uzak?ehir (letteralmente La Città Lontana ), una dizi che ha conquistato il pubblico turco diventando una delle più seguite nel paese. Protagonisti sono Ozan Akbaba e Sinem Ünsal, già volti familiari per chi segue il genere sul nostro mercato. La serie è un remake turco della produzione libanese Al Hayba, riadattata con una sceneggiatura completamente nuova firmata da Gülizar Irmak e pensata appositamente per i gusti del pubblico turco. La regia è di Ahmet Kat?ks?z, mentre la produzione è affidata ad AyNa Yap?m.... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Far Away su Canale 5: tutto sulla nuova dizi turca con Ozan Akbaba e Sinem Ünsal

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