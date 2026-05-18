Nella 37ª giornata di Serie A, i giocatori che hanno ottenuto i punteggi più elevati al fantacalcio sono stati diversi. Tra i portieri spicca il nome di un estremo difensore che ha mantenuto la porta inviolata, mentre tra i difensori si sono distinti alcuni giocatori con prestazioni solide in fase difensiva. A centrocampo, diversi interpreti hanno contribuito con assist e gol, mentre in attacco alcuni attaccanti hanno segnato reti decisive. Tra i protagonisti, ci sono anche un portiere e un attaccante che hanno ricevuto i voti più alti del turno.

La 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le gare della corsa salvezza. Tutte e tre le squadre in lotta per non retrocedere hanno ottenuto i tre punti: successo casalingo del Cagliari contro il Torino, allo scadere la vittoria del Lecce in casa del Sassuolo e infine l'1-0 della Cremonese contro l'Udinese. Tanti i protagonisti di alcune di queste partite che rientrano tra i migliori giocatori del fine settimana in ottica fantacalcio. Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. In porta troviamo a pari merito Meret, De Gea e Sommer (tutti con un fantavoto dell'8 e porta inviolata). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 37ª giornata di Serie A

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FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA 11 GIOCATORI Per La 37° Giornata di Serie A

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