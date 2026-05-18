Fantacampionato la flop 11 della 37ª giornata di Serie A

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 37ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori del fantacalcio e alcuni di loro si sono distinti per aver ottenuto i punteggi più bassi. Tra i portieri, il primo nome è quello di un estremo difensore che ha concluso la partita con uno dei voti più bassi. Tra i giocatori di movimento, ci sono diversi attaccanti e centrocampisti che hanno ricevuto valutazioni molto basse, tra cui Cancellieri. La classifica dei peggiori voti evidenzia le prestazioni meno convincenti di questa giornata.

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La 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le gare della corsa salvezza. Tutte e tre le squadre in lotta per non retrocedere hanno ottenuto i tre punti: successo casalingo del Cagliari contro il Torino, allo scadere la vittoria del Lecce in casa del Sassuolo e infine l'1-0 della Cremonese contro l'Udinese. Tanti big presenti nella formazione dei peggiori al fantacalcio dell'ultimo weekend: da Wesley (espulso nel derby di Roma) a Bremer con il suo compagno di squadra Vlahovic. Per intero, ecco la flop 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. In porta c'è Di Gregorio (2) che contro la Fiorentina ha subito due reti con qualche incertezza sul primo gol di Ndour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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