Fantacampionato la flop 11 della 37ª giornata di Serie A

Nella 37ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori del fantacalcio e alcuni di loro si sono distinti per aver ottenuto i punteggi più bassi. Tra i portieri, il primo nome è quello di un estremo difensore che ha concluso la partita con uno dei voti più bassi. Tra i giocatori di movimento, ci sono diversi attaccanti e centrocampisti che hanno ricevuto valutazioni molto basse, tra cui Cancellieri. La classifica dei peggiori voti evidenzia le prestazioni meno convincenti di questa giornata.

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La 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le gare della corsa salvezza. Tutte e tre le squadre in lotta per non retrocedere hanno ottenuto i tre punti: successo casalingo del Cagliari contro il Torino, allo scadere la vittoria del Lecce in casa del Sassuolo e infine l'1-0 della Cremonese contro l'Udinese. Tanti big presenti nella formazione dei peggiori al fantacalcio dell'ultimo weekend: da Wesley (espulso nel derby di Roma) a Bremer con il suo compagno di squadra Vlahovic. Per intero, ecco la flop 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. In porta c'è Di Gregorio (2) che contro la Fiorentina ha subito due reti con qualche incertezza sul primo gol di Ndour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 37ª giornata di Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FantAssistant – Analisi Giornata 20 Serie A: tutte le partite ed i 3 top & flop per ruolo Sullo stesso argomento Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. Fantacampionato, la flop 11 della 31ª giornata di Serie ALa 31ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 1 a 0 del Napoli sul Milan. Fantacampionato, la top 11 della 37ª giornata di Serie ALa 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le gare della corsa salvezza. Tutte e tre le squadre in lotta per non retrocedere hanno ottenuto i tre punti: successo casalingo del Cagliari contro il Tor ... gazzetta.it Fantacampionato, la flop 11 della 37ª giornata di Serie ADa Di Gregorio a Cancellieri: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentasettesimo turno di campionato ... gazzetta.it