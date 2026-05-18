Famiglia nel bosco magistrati accusano il governo Meloni di interferire nelle indagini Lega | Vergogna

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Associazione nazionale magistrati ha espresso "preoccupazione" per l'ispezione del ministero della Giustizia sulle indagini che riguardano la famiglia nel bosco: ci sarebbe il rischio di potenziali "interferenze". Anche il Tribunale dell'Aquila è intervento, chiedendo al Csm se l'ispezione sia legittima oppure troppo invasiva e dannosa per l'autonomia dei giudici. La Lega ha risposto dicendo ai magistrati di "vergognarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, Meloni annuncia: “Nordio sta mandando gli ispettori, sono senza parole”La premier ha annunciato che il ministro Nordio manderà gli ispettori presso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila in merito al caso della famiglia...

Non c’è solo la “famiglia nel bosco”, la storia di due genitori: “Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio”Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e...

meloni di famiglia nel bosco magistratiFamiglia nel bosco, ANM: Interferenze sui magistratiL'ANM denuncia interferenze sui magistrati per il caso della famiglia nel bosco. Chiesti chiarimenti al Consiglio superiore della magistratura ... rete8.it

meloni di famiglia nel bosco magistratiFamiglia nel bosco, magistrati accusano il governo Meloni di interferire nelle indagini. Lega: VergognaL'Associazione nazionale magistrati ha espresso preoccupazione per l'ispezione del ministero della Giustizia sulle indagini che riguardano ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web