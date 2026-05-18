Famiglia nel bosco magistrati accusano il governo Meloni di interferire nelle indagini Lega | Vergogna

L'Associazione nazionale magistrati ha espresso "preoccupazione" per l'ispezione del ministero della Giustizia sulle indagini che riguardano la famiglia nel bosco: ci sarebbe il rischio di potenziali "interferenze". Anche il Tribunale dell'Aquila è intervento, chiedendo al Csm se l'ispezione sia legittima oppure troppo invasiva e dannosa per l'autonomia dei giudici. La Lega ha risposto dicendo ai magistrati di "vergognarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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?Cittadini perseguitati perché respiravano e giravano così come Dio li ha creati: senza museruola. Il fatto che magistrati perseguano penalmente cittadini per un fatto che mai era previsto come fatto penalmente rilevante (il non aver indossato la mascherina, r x.com