Una psicologa riconosciuta ha criticato le pratiche adottate dalla famiglia del bosco, ritenendole basate su metodi ormai superati. Secondo le sue affermazioni, queste tecniche potrebbero causare traumi nei figli, che vengono giudicati con criteri datati rispetto alle ricerche attuali. La professionista ha evidenziato come la letteratura scientifica più aggiornata suggerisca approcci differenti, in grado di tutelare meglio il benessere emotivo dei bambini coinvolti.

Anna Maria Giannini è una delle più autorevoli psicologhe e criminologhe italiane. Con lei abbiamo esaminato dall'inizio la vicenda della famiglia nel bosco, per cercare di capire che cosa sia andato storto e perché i Trevallion siano ancora separati dopo mesi e mesi. «Nella prima ordinanza, quella che dispone la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale, si parla di alcune criticità collegate alle condizioni abitative, di assenza di vaccinazioni e visite pediatriche», spiega la professoressa. «Poi si dice che la mancata frequentazione della scuola comporterebbe l'impossibilità per questi bambini di apprendere in condizioni cooperative. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Famiglia del bosco valutata con criteri troppo datati. Così si traumatizzano i figli»

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