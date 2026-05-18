Il padre di una famiglia residente in una zona boschiva ha dichiarato di essere pronto a collaborare per eventuali cambiamenti, purché vengano rispettati i loro diritti. Ha riferito di essere profondamente addolorato e infelice nel vedere i bambini in quella condizione, affermando di vivere questa fase in modo intenso e quotidiano. La famiglia si trova coinvolta in un contesto di tensione legato a questioni di tutela e diritti, con le parti che si confrontano sulle modalità di intervento.

«Sono profondamente addolorato e infelice nel vedere i bambini in quella situazione. Sto vivendo questo periodo giorno per giorno. È il momento più difficile della mia vita. Non abbiamo i nostri figli a casa. Da quando ci sono stati portati via, la mia vita è diventata un susseguirsi di ansia, stress, paura e la nostra pace è svanita. Faremo il necessario, io e Catherine, per collaborare con le istituzioni ma chiediamo anche che siano rispettati i nostri diritti di genitori ». Nathan Trevallion, il papà dell’ormai nota “famiglia del bosco” non vive più con i suoi bambini da novembre, quando glieli hanno portati via. E al quotidiano La Verità... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia del bosco, parla il padre: “Pronti a cambiare ma siano rispettati i nostri diritti”

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Famiglia nel bosco, parla il Tutore dei bambini - Porta a porta 27/11/2025

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