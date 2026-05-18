Falsi finanzieri prenotano vacanze in albergo ma è una truffa | colpita anche Perugia

Negli ultimi tempi, alcuni alberghi del capoluogo umbro hanno segnalato di aver ricevuto prenotazioni da parte di falsi finanzieri, che si sono poi rivelate truffe. L'organizzazione criminale dietro queste azioni ha preso di mira diverse strutture ricettive, compresi gli hotel della zona. Le truffe coinvolgono la prenotazione di vacanze a nome di falsi rappresentanti delle forze dell'ordine, con l’obiettivo di ottenere pagamenti fraudolenti. Le autorità stanno indagando sui dettagli di questa attività illecita.

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Anche gli alberghi del capoluogo umbro sono finiti nel mirino di un'organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di strutture ricettive. Il sodalizio, che operava su scala nazionale in ben 17 regioni italiane, è stato disarticolato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pisa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa nel Trevigiano: finti finanzieri a casa con falsi tesserini? Domande chiave Come fanno i truffatori a superare i controlli con i falsi tesserini? Quale trappola psicologica usano per convincere le vittime a... Truffa agli hotel, scoperto il raggiro dei falsi finanzieriPisa, 18 maggio 2026 – Smantellata una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17... Smantellata banda di falsi finanzieri: truffati hotel in 17 regioniUn'organizzazione criminale di cinque italiani, spacciatisi come Guardia di Finanza, è stata smantellata dal Comando Provinciale di Pisa. Il gruppo ha truffato hotel in diciassette regioni italiane, c ... it.blastingnews.com Prenotano e pagano una villa a Tunisi per le vacanze, ma è una truffa: l’annuncio su Booking era falsoUna famiglia di Vercelli ha trovato una bella villa in affitto a Tunisi e, dopo aver scorso le foto e letto le recensioni su Booking, ha provveduto al pagamento. Ma, quando si è presentata ... fanpage.it