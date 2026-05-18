A Falconara si è conclusa con successo FalComics 2026, attirando circa 190.000 visitatori. Nonostante le precipitazioni abbiano interessato la giornata, il festival è proseguito senza interruzioni grazie all’organizzazione. Numerosi ospiti provenienti da diversi paesi sono saliti sui palchi della manifestazione, portando spettacoli e incontri con il pubblico. La manifestazione ha coinvolto appassionati di fumetti, giochi e cultura pop, confermando il consolidato ruolo di questo evento nel panorama locale.

? Punti chiave Come ha fatto la pioggia a non fermare il festival?. Quali ospiti internazionali hanno animato i palchi di Falconara?. Come sono state distribuite le migliaia di persone tra le piazze?. Quali sfide pone questo successo alle infrastrutture della città?.? In Breve Programma con 92 ospiti tra cui Yuji Kaida, Elena Casagrande, Lamberto Bava e Cristina D’Avena.. Ventidue associazioni locali hanno gestito aree tematiche tra Parco Kennedy e Piazza Garibaldi.. Distribuzione capillare dell'afflusso su quattro palchi principali e dieci zone dedicate in città.. Impatto territoriale gestito tra Piazza Mazzini, Piazza Garibaldi e le aree del centro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falconara si tinge di Wonder: 190.000 persone a FalComics 2026

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