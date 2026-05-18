FalComics 2026 numeri da capogiro Quasi 200mila presenze nella città-festival della meraviglia
FalComics 2026 si è appena concluso nella città di Falconara Marittima, attirando circa 200mila persone. L’evento, parte del circuito C.F.C. Comics Festival Community, è stato organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune locale. Durante la manifestazione sono stati presenti numerosi espositori e appassionati di fumetti, con attività, mostre e incontri dedicati agli appassionati del settore. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto varie location della città.
FALCONARA - Si è concluso ieri sera FalComics 2026, evento del circuito C.F.C. Comics Festival Community organizzato da LEG Live Emotion Group in stretta collaborazione con il Comune di Falconara Marittima. La città riprende il proprio ritmo consueto e le ultime tracce del Festival - un nastro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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