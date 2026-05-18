FalComics 2026 numeri da capogiro Quasi 200mila presenze nella città-festival della meraviglia

FalComics 2026 si è appena concluso nella città di Falconara Marittima, attirando circa 200mila persone. L’evento, parte del circuito C.F.C. Comics Festival Community, è stato organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune locale. Durante la manifestazione sono stati presenti numerosi espositori e appassionati di fumetti, con attività, mostre e incontri dedicati agli appassionati del settore. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto varie location della città.

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