FAI Camminate nella biodiversità alla Baia di Ieranto

Il FAI organizza due giorni di eventi nella Baia di Ieranto, coinvolgendo visitatori in passeggiate, laboratori e attività all'aperto condotte da guide e esperti. L'iniziativa si svolge in 25 aree protette distribuite in 15 regioni italiane, dal Nord al Sud, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la biodiversità presente sul territorio. La manifestazione si inserisce nella celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità, offrendo l'opportunità di osservare da vicino le caratteristiche della natura locale.

Due giorni di passeggiate, laboratori e attività nella natura con esperti e guide d’eccezione in 25 Beni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in 15 regioni, da Nord a Sud d’Italia, per toccare con mano e ammirare la ricchezza della vita sulla Terra: in occasione della Giornata Mondiale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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