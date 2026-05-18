La stagione di Fabiano Parisi si interrompe a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La notizia è stata comunicata dalla società, che ha aggiunto che il giocatore sta affrontando il percorso di recupero. Parisi ha commentato di non voler mollare nonostante le difficoltà, sottolineando come le sfide possano aiutare a ripartire. La lesione ha portato alla sospensione delle sue attività in campo fino a nuove valutazioni mediche.

Tempo di lettura: 2 minuti Brutte notizie in casa Fiorentina: la stagione di Fabiano Parisi si ferma a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il pendolino di Serino, soprannome che accompagna il laterale viola per la sua spinta incessante sulla fascia, si è infortunato durante la sfida di campionato contro la Juventus disputata domenica a Torino. La Fiorentina ha comunicato nella mattinata di oggi l’esito degli accertamenti clinico-strumentali effettuati dopo il ko del difensore: “Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Parisi è stato quindi sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione eseguito dal professor Pierpaolo Mariani presso Villa Stuart. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fabiano Parisi ko, ma non molla: “Le difficoltà insegnano a ripartire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quanto corre il pendolino, la Viola si aggrappa alla ‘fame’ di Fabiano ParisiTempo di lettura: 2 minutiCi ha messo 19 partite per mettere a tabellino la prima rete stagionale e lo ha fatto nella gara più importante della...

Leggi anche: Ariete ko, sconfitta beffa. Ma ora bisogna ripartire

Fiorentina, Parisi è stato operato: l'annuncio del clubDopo la partita di ieri tra Juventus e Fiorentina, hanno tenuto banco in casa viola le condizioni di Fabiano Parisi che in uno scontro durissimo con Kelly ha riportato la lesine del legamento crociato ... fantacalcio.it

Fiorentina, brutte notizie per Parisi: il report medico sul terzino violaNon arrivano buone notizie dall'infermeria della Fiorentina. Nella gara contro la Juventus Fabiano Parisi è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio. Un inf ... firenzetoday.it