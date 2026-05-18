La 54ª edizione della 24 ore di Nürburgring si è conclusa con problemi tecnici che hanno coinvolto il pilota di Formula 1 durante la sua partecipazione. L’evento ha attirato un grande pubblico, in particolare grazie alla presenza di Verstappen, uno dei protagonisti di spicco. La gara ha visto diversi momenti di tensione e sfide tecniche, che hanno influito sulle prestazioni dei partecipanti. Ora si attende la prossima competizione, con l’attenzione rivolta alle future sfide per i piloti coinvolti.

Si è conclusa la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento seguito quest’anno da un numero elevatissimo di fans soprattutto per la presenza di Max Verstappen. L’olandese ha regalato spettacolo ed ha mostrato tutto il proprio talento con Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer, la Mercedes n. 3 Verstappen Racing ha però dovuto fermarsi a tre ore dalla fine per un problema al semiasse. Il successo è poi andato all’ AMG GT3 EVO gemella targata Team RAVENOL con Maro Engel, Fabian Schiller, Maxime Martin e Luca Stolz. Le due auto hanno di fatto condotto la scena per oltre dodici ore, un vero e proprio inseguimento in cui non sono mancate le battaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Verstappen tradito dai problemi alla 24h Nürburgring. Attesa per la prossima sfida

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Max Verstappen Attempts To Qualify for ADAC RAVENOL 24h Nürburgring | Race 1

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